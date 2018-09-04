Camí Sanabrés Etapa d'Outeiro a Santiago
C/ A Gándara
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Albergui Reina Lupa
Disponible sense connexió
1600
C/ A Gándara
Sergude - Boqueixón
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Carmen i Bruno
Observacions: Está a 150 mts del camí, al costat de la Nacional 525. Serveixen desdejunis (3,10 € euros) a partir de 7.30.
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 13
Etapa d'Outeiro a Santiago
km 16,3
Temps 04H 00’
Dificultat baixa
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