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Camí Sanabrés Etapa d'Outeiro a Santiago

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Albergui Reina Lupa

Disponible sense connexió
160
0
Albergue reina lupa

C/ A Gándara
Sergude - Boqueixón

981511803 - 679842829 - 699919073

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Carmen i Bruno

Observacions: Está a 150 mts del camí, al costat de la Nacional 525. Serveixen desdejunis (3,10 € euros) a partir de 7.30.

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa d'Outeiro a Santiago Etapa 13

Etapa d'Outeiro a Santiago

km 16,3
Temps 04H 00’
Dificultat baixa
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