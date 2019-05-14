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Camí Francès Etapa de Logronyo a Nájera

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Albergui Porta de Nájera

Disponible sense connexió
2558
2
Albergue puerta de najera

C/ Carmen, 4. Entrada pel carrer Ribera del Najerilla, 1
Nájera (La Rioja)

941 36 23 17, 683 616 894

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Maite Sobrón

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Logronyo a Nájera Etapa 8

Etapa de Logronyo a Nájera

km 29,6
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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