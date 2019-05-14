Camí Francès Etapa de Logronyo a Nájera
C/ Carmen, 4. Entrada pel carrer Ribera del Najerilla, 1
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Albergui Porta de Nájera
Disponible sense connexió
25582
C/ Carmen, 4. Entrada pel carrer Ribera del Najerilla, 1
Nájera (La Rioja)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Maite Sobrón
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 8
Etapa de Logronyo a Nájera
km 29,6
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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