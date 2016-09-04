Albergui Casa Molar

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Camí Francès Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei

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Vendes, 4
Vendes de Naron

696 79 45 07

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Venancio Fernández

Observacions: Dan desdejunis, menús, plats combinats i entrepans.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei Etapa 28

Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei

km 25,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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