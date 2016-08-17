Camí Francès Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers
Al final i darrere del carrer major
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Albergui Camí ral
Disponible sense connexió
1330
Al final i darrere del carrer major
Calzadilla de la Cogui (Palència)
Propietat de l'alberg: César Acer
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: César Acer
Persona encarregada d’atendre l'alberg: César Acer
Observacions: Menú del pelegrí a 10 euros. Servei de taxi i transport de motxilles Jacotrans entre Burgos i León des de l'1 d'abril al 31 d'octubre.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 16
Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers
km 26,6
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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