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Camí Francès Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers

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Albergui Camí ral

Disponible sense connexió
133
0
01 albergue de peregrinos de calzadilla

Al final i darrere del carrer major
Calzadilla de la Cogui (Palència)

979 88 31 87, 616 483 517

Propietat de l'alberg: César Acer

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: César Acer

Persona encarregada d’atendre l'alberg: César Acer

Observacions: Menú del pelegrí a 10 euros. Servei de taxi i transport de motxilles Jacotrans entre Burgos i León des de l'1 d'abril al 31 d'octubre.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers Etapa 16

Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers

km 26,6
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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