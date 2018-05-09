Albergui Arrelaments

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Camí Francès Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa

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Disponible sense connexió
2977
0
Albergue arraigos

Cantó de Sant Roque, 9
Melide (la Corunya)

600 88 07 69

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat, en règim de lloguer

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Andrea Figueiras

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa

km 28,8
Temps 06H 45’
Dificultat mitjana
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