Camí del Nord Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo
Barri Goierria, 13 (200 metres abans del monestir de Zenarruza)
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Alberg Ziortza Beitia
Disponible sense connexió
1080
Barri Goierria, 13 (200 metres abans del monestir de Zenarruza)
Ziortza - Bolibar
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Kepa Ormaza
Observacions: L'alberg compta amb restaurant de menjar casolà, ascensor i habitació per a discapacitats.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 5
Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo
km 25,0
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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