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Camí del Nord Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo

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Alberg Ziortza Beitia

Disponible sense connexió
108
0
03 albergue irurok

Barri Goierria, 13 (200 metres abans del monestir de Zenarruza)
Ziortza - Bolibar

946 16 57 22

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Kepa Ormaza

Observacions: L'alberg compta amb restaurant de menjar casolà, ascensor i habitació per a discapacitats.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo Etapa 5

Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo

km 25,0
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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