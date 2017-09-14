Camí Francès Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa
Rúa Sant Antonio, 2
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Alberg Vilela
Disponible sense connexió
15160
Rúa Sant Antonio, 2
Melide (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sandra Mejuto
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa
km 28,8
Temps 06H 45’
Dificultat mitjana
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