Via de la Plata Etapa d'Almendralejo a Mèrida
C/ José d'Espronceda, 23
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Alberg Vermell Plata
Disponible sense connexió
740
C/ José d'Espronceda, 23
Torremejía (Badajoz)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Santiago Justo
Observacions:
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 8
Etapa d'Almendralejo a Mèrida
km 29,6
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
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