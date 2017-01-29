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Via de la Plata Etapa d'Almendralejo a Mèrida

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Alberg Vermell Plata

Disponible sense connexió
74
0
02 albergue rojo plata

C/ José d'Espronceda, 23
Torremejía (Badajoz)

658 854 372 (Santiago)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Santiago Justo

Observacions:

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa d'Almendralejo a Mèrida Etapa 8

Etapa d'Almendralejo a Mèrida

km 29,6
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
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