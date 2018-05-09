Camí Francès Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
Rue de la Citadelle, 8
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Alberg Ultreia (Saint Jean Pied de Port)
Disponible sense connexió
1110
Rue de la Citadelle, 8
Saint Jean Pied de Port (França)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Nathalie i Argitxu
Observacions: Serveixen desdejunis. També tenen credencials oficials de la Catedral de Santiago. L'alberg es troba al costat de l'església i el pont sobre el riu Nive.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Temps 07H 00’
Dificultat alta
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