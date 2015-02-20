Camí Francès Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada
C/ Sant Andrés, 10
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Alberg Turístic Victoria
Disponible sense connexió
420
C/ Sant Andrés, 10
Cirueña (La Rioja)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: María
Observacions: Menú pelegrí per al sopar i el desdejuni.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 9
Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada
km 21,0
Temps 04H 45’
Dificultat baixa
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