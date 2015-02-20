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Camí Francès Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada

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Alberg Turístic Victoria

Disponible sense connexió
42
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Albergue turistico victoria

C/ Sant Andrés, 10
Cirueña (La Rioja)

941 426 105, 628 983 351

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: María

Observacions: Menú pelegrí per al sopar i el desdejuni.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada Etapa 9

Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada

km 21,0
Temps 04H 45’
Dificultat baixa
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