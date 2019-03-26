Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Turístic Vall del Nonaya
C/Arquebisbe Valdés, 5 (en la plaça de l'Església)
Salas (Astúries)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sandra
Observacions: L'alberg ofereix desdejunis, menjars i sopars. Totes les formes d'allotjament inclouen desdejuni self-service a partir de les 7.00 hores, inclòs en el preuNo s'admeten mascotes.Disponible informació del Camí Primitiu i informació turística de la zona.
Camí Primitiu
Etapa de Sant Joan de Villapañada a Salas
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots