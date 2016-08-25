Camí Francès Etapa de Roncesvalles a Zubiri
Avinguda Roncesvalles, 22
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Alberg Segona Etapa
Disponible sense connexió
680
Avinguda Roncesvalles, 22
Zubiri
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana Gil
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 2
Etapa de Roncesvalles a Zubiri
km 21,5
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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