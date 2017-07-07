Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
N-VI. Nº32
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Alberg Sarracín
Disponible sense connexió
20
N-VI. Nº32
Vega de Valcarce (León)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Beatriz Vecín
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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