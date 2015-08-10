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Alberg Santa Olaia
Darrere de l'església parroquial
Silleda (Pontevedra)
Propietat de l'alberg: Fundació María Seoane Colmeiro
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Fundació María Seoane Colmeiro
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: L'edifici de l'alberg va ser una residència femenina d'estudiants regida per una congregació de religioses. L'edifici es compon de tres plantes amb capacitat per a albergar a uns 65 pelegrins, així com un pavelló poliesportiu susceptible de ser usat per grups més nombrosos, dotat d'aigua calenta i vestuaris diferenciats per gènere.
Camí Sanabrés
Etapa de Laxe a Outeiro
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