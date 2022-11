Alberg Santa Olaia

Darrere de l'església parroquial

Silleda (Pontevedra) 679508709 o 619521475 www.alberguesantaolaia.es

Propietat de l'alberg: Fundació María Seoane Colmeiro

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Fundació María Seoane Colmeiro

Observacions: L'edifici de l'alberg va ser una residència femenina d'estudiants regida per una congregació de religioses. L'edifici es compon de tres plantes amb capacitat per a albergar a uns 65 pelegrins, així com un pavelló poliesportiu susceptible de ser usat per grups més nombrosos, dotat d'aigua calenta i vestuaris diferenciats per gènere.