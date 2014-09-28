Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Francès Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg Sant Andrés

Disponible sense connexió
40
0
Albergue san andres

C/ Camí de Santiago, 4
Zariquiegui (Navarra)

948 35 38 76

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

km 24,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Així veuen els pelegrins el Alberg Sant Andrés

Veure tots

Envia les teves fotografies!