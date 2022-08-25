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Via de la Plata Etapa de Valdesalor a Casar De Càceres

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Alberg rural Via de la Plata

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Alberg rural Via de la Plata

PASSEIG D'EXTREMADURA
Casar de Càceres

661178430

[email protected]

Propietat de l'alberg: JUNTA D'EXTREMADURA

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: AJUNTAMENT CASAR DE CÀCERES

Persona encarregada d’atendre l'alberg: JOSE IGNACIO GALINDO FLORES

Observacions: Accés a piscina a l'estiu

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Valdesalor a Casar De Càceres Etapa 11

Etapa de Valdesalor a Casar De Càceres

km 22,8
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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