Camí Portuguès Etapa de Caldas de Reis a Padró
Rúa corredoira dona Barca,5
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Alberg & Rooms Murgadan
Disponible sense connexió
10
Rúa corredoira dona Barca,5
Padró
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Raúl
Observacions:
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 5
Etapa de Caldas de Reis a Padró
km 18,5
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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