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Camí Francès Etapa de Somport a Jaca

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Alberg Ric Aragó

Disponible sense connexió
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Albergue rio aragon

Avinguda d'Arañones, 26
Canfranc Estació (Osca)

608 229 576, 974 48 62 13, 974 37 31 50

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rosana Novales

Observacions: En el preu per a pelegrins va inclosa la funda de coixí i llençol bajera d'un sol ús.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Somport a Jaca Etapa 1 per Somport

Etapa de Somport a Jaca

km 30,5
Temps 08H 30’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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