Camí Francès Etapa de Somport a Jaca
Avinguda d'Arañones, 26
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Ric Aragó
Disponible sense connexió
120
Avinguda d'Arañones, 26
Canfranc Estació (Osca)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rosana Novales
Observacions: En el preu per a pelegrins va inclosa la funda de coixí i llençol bajera d'un sol ús.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 1 per Somport
Etapa de Somport a Jaca
km 30,5
Temps 08H 30’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots