Camí Francès Etapa de Belorado a Agés
C/ Camí de Sant Joan d'Ortega, s/n
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Alberg privat Sant
Disponible sense connexió
1070
C/ Camí de Sant Joan d'Ortega, s/n
Agés (Burgos)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana María Piñero
Observacions: Desdejunis a 2,80 euros a partir de les 6 del matí. Menú de la casa (10 euros); menús per a celíacs (12 euros) i vegetarians (12,5 euros). També serveixen plats combinats. Es pot pagar amb targeta.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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