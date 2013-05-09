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Camí Francès Etapa de Belorado a Agés

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Alberg privat Sant

Disponible sense connexió
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Albergue privado san rafael

C/ Camí de Sant Joan d'Ortega, s/n
Agés (Burgos)

947 43 03 92

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana María Piñero

Observacions: Desdejunis a 2,80 euros a partir de les 6 del matí. Menú de la casa (10 euros); menús per a celíacs (12 euros) i vegetarians (12,5 euros). També serveixen plats combinats. Es pot pagar amb targeta.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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