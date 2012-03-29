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Camí Francès Etapa de Somport a Jaca

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Alberg Pepe Garcés

Disponible sense connexió
30
0
2020 07 24 17 56 23 179

Ed. Sta. Cristina, Baix. Parquing Pistes Esquí
Candanchú (Osca)

974 372 378 / 659 001 201

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Muntanyencs d'Aragó

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mateo Gonzalez Lopez

Observacions: Local situat en els baixos de l'edifici Sta. Cristina, amb fabuloses vistes del pirinenc aragones. Local molt tranquil amb jardí i taules de pícnic.Servei mínim, Allotjament i Desdejuni: 22€Possibilitat de mitja pensió 33€ o pensió completa (pícnic) 40 €

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Somport a Jaca Etapa 1 per Somport

Etapa de Somport a Jaca

km 30,5
Temps 08H 30’
Dificultat mitjana
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