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Alberg Pepe Garcés
Ed. Sta. Cristina, Baix. Parquing Pistes Esquí
Candanchú (Osca)
Propietat de l'alberg: Muntanyencs d'Aragó
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mateo Gonzalez Lopez
Observacions: Local situat en els baixos de l'edifici Sta. Cristina, amb fabuloses vistes del pirinenc aragones. Local molt tranquil amb jardí i taules de pícnic.Servei mínim, Allotjament i Desdejuni: 22€Possibilitat de mitja pensió 33€ o pensió completa (pícnic) 40 €
Camí Francès
Etapa de Somport a Jaca
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