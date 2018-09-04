Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
C/ L'Església
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Alberg Parroquial de Trabadelo
Disponible sense connexió
1110
C/ L'Església
Trabadelo (Lleó)
Propietat de l'alberg: Parroquial
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Francis Raya
Observacions: Sábanas d'un sol ús
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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