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Camí Francès Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

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Alberg O Fogar de Teodomiro

Disponible sense connexió
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Albergue o fogar de teodomiro

Plaça d'Algalia d'A dalt, 3 (És una dels caps de carrer que donen a la Plaza Cervantes)
Santiago de Compostel·la

981 58 29 20, 699 631 592

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: Descompte per a grups. Servei de llits i àmplia informació i fotos a la web i facebook.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

km 20,0
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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