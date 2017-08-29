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Alberg municipal de Morille
C/ Llarga
Morille (Salamanca)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Morille. Associació cultural El Zurguén
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Morille
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal municipal
Observacions: En Morille hi ha dos albergs municipals, un amb 6 places (a la foto) i un altre amb 24 al carrer Ribera del Zurguén. El de més places s'obre si s'omple el primer.
Via de la plata
Etapa de Sant Pere de Fregats a Salamanca
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