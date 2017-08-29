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Via de la Plata Etapa de Sant Pere de Fregats a Salamanca

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Alberg municipal de Morille

Disponible sense connexió
18
0
Albergue de morille

C/ Llarga
Morille (Salamanca)

659 928 010

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Morille. Associació cultural El Zurguén

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Morille

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal municipal

Observacions: En Morille hi ha dos albergs municipals, un amb 6 places (a la foto) i un altre amb 24 al carrer Ribera del Zurguén. El de més places s'obre si s'omple el primer.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Sant Pere de Fregats a Salamanca Etapa 18

Etapa de Sant Pere de Fregats a Salamanca

km 23,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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