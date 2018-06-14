Alberg Llegeixi

Camí del Nord Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo
Herriko Plaza, 3
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Disponible sense connexió
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Herriko Plaza, 3
Munitibar (Bizkaia)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Munitibar
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pedro
Observacions:
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 5
Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo
km 25,0
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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