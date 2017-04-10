Via de la Plata Etapa d'Almadén de la Plata a Monesterio
C/ Ronda Segura de León, 3
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Alberg Les Moreres
Disponible sense connexió
32460
C/ Ronda Segura de León, 3
Monesterio (Badajoz)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Monesterio
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Lucía Sánchez
Observacions:
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 4
Etapa d'Almadén de la Plata a Monesterio
km 34,5
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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