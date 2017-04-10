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Via de la Plata Etapa d'Almadén de la Plata a Monesterio

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Alberg Les Moreres

Disponible sense connexió
3246
0
Albergue las moreras

C/ Ronda Segura de León, 3
Monesterio (Badajoz)

647 234 400

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Monesterio

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Lucía Sánchez

Observacions:

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa d'Almadén de la Plata a Monesterio Etapa 4

Etapa d'Almadén de la Plata a Monesterio

km 34,5
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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