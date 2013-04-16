Via de la Plata Etapa de Granja de Moreruela a Benavente
C/ Les Eres, 2
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Alberg Les Eres
Disponible sense connexió
710
C/ Les Eres, 2
Barcial del Vaixell (Zamora)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Paco Espinosa
Observacions: S'admeten mascotes, amb suplement pago directe
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 23
Etapa de Granja de Moreruela a Benavente
km 25,5
Temps 06H 45’
Dificultat mitjana
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