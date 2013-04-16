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Via de la Plata Etapa de Granja de Moreruela a Benavente

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Alberg Les Eres

Disponible sense connexió
71
0
Albergue las eras

C/ Les Eres, 2
Barcial del Vaixell (Zamora)

980 64 00 73

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Paco Espinosa

Observacions: S'admeten mascotes, amb suplement pago directe

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Granja de Moreruela a Benavente Etapa 23

Etapa de Granja de Moreruela a Benavente

km 25,5
Temps 06H 45’
Dificultat mitjana
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