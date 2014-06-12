Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Sanabrés Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg L'Albereda

Disponible sense connexió
38
0

C/ L'Albereda, 21
Villanueva de les Peres (Zamora)

980 64 17 99, 680 603 808

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Catalina Arroyo

Observacions:

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera Etapa 2

Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera

km 22,5
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies