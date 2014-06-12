Camí Sanabrés Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera
C/ L'Albereda, 21
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Alberg L'Albereda
Disponible sense connexió
380
C/ L'Albereda, 21
Villanueva de les Peres (Zamora)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Catalina Arroyo
Observacions:
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 2
Etapa de Tábara a Santa Croya de Tera
km 22,5
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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