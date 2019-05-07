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Camí del Nord Etapa d'Unquera a Llanes

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Alberg La Senda del Pelegrí

Disponible sense connexió
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Albergue la senda del peregrino

Camino del Cristo, s/n
La Portilla - Llanes

985 404 486, 618 029 313

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privado

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privado

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Andrés Carreño

Observacions: El Albergue se encuentra a los pies de la Senda Costera a su paso por el pueblo de La Portilla, en Llanes. Tienen agua marina para aliviar y relajar los pies. Dispone de un área fitness para hacer estiramientos y una furgoneta para hacer traslados gratis de ida y vuelta a los peregrinos (a la playa de Toró y el centro urbano)

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa d'Unquera a Llanes Etapa 17

Etapa d'Unquera a Llanes

km 25,1
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
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