Camí del Nord Etapa d'Unquera a Llanes
Camino del Cristo, s/n
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Alberg La Senda del Pelegrí
Disponible sense connexió
1390
Camino del Cristo, s/n
La Portilla - Llanes
Propietat de l'alberg: Privado
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privado
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Andrés Carreño
Observacions: El Albergue se encuentra a los pies de la Senda Costera a su paso por el pueblo de La Portilla, en Llanes. Tienen agua marina para aliviar y relajar los pies. Dispone de un área fitness para hacer estiramientos y una furgoneta para hacer traslados gratis de ida y vuelta a los peregrinos (a la playa de Toró y el centro urbano)
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 17
Etapa d'Unquera a Llanes
km 25,1
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
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