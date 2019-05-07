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Alberg la Perala
A l'entrada de Bercianos del Real Camí, al costat del camí
Bercianos del Real Camí
Propietat de l'alberg: privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jesús i MªAntonia
Observacions: Està catalogat com a alberg turístic superior dels camins a Santiago i està totalment adaptat a persones amb mobilitat reduïda
Camí Francès
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero
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