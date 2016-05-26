Camí Francès Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
Avinguda Camino de Santiago, 87
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Alberg La Medina
Disponible sense connexió
140
Avinguda Camino de Santiago, 87
Camponaraya (León)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Javier Alba Quiroga
Observacions: Situat en el palau blasonat dels marquesos de Quiñones.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 23
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
km 24,1
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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