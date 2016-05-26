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Camí Francès Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

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Alberg La Medina

Disponible sense connexió
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Albergue la medina

Avinguda Camino de Santiago, 87
Camponaraya (León)

987 46 39 62, 667 348 551

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Javier Alba Quiroga

Observacions: Situat en el palau blasonat dels marquesos de Quiñones.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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