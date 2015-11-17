Camí Francès Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes
Carretera 980, km. 16
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Alberg La Finca
Disponible sense connexió
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Carretera 980, km. 16
Població de Campos (Palència)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mª José Antolín
Observacions: Albergui situat al peu del camí de Santiago. Disposa d'àmplia zona verda, servei bar-restaurant i terrassa. S'admeten mascotes (consultar).
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 15
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes
km 24,6
Temps 05H 20’
Dificultat mitjana
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