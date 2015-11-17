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Camí Francès Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes

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Alberg La Finca

Disponible sense connexió
12
0

Carretera 980, km. 16
Població de Campos (Palència)

979 06 70 28

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mª José Antolín

Observacions: Albergui situat al peu del camí de Santiago. Disposa d'àmplia zona verda, servei bar-restaurant i terrassa. S'admeten mascotes (consultar).

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes

km 24,6
Temps 05H 20’
Dificultat mitjana
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