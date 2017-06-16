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Camí del Nord Etapa d'Unquera a Llanes

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Alberg La Casona del Pelegrí

Disponible sense connexió
760
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Albergue la casona del peregrino

C/ Col·legi de l'Encarnació, 3
Llanes

985 40 24 94, 626 993 334

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pedro

Observacions: Descomptes especials per als pelegrins del 25%.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa d'Unquera a Llanes Etapa 17

Etapa d'Unquera a Llanes

km 25,1
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
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