Camí del Nord Etapa d'Unquera a Llanes
C/ Col·legi de l'Encarnació, 3
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Alberg La Casona del Pelegrí
Disponible sense connexió
7600
C/ Col·legi de l'Encarnació, 3
Llanes
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pedro
Observacions: Descomptes especials per als pelegrins del 25%.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 17
Etapa d'Unquera a Llanes
km 25,1
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
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