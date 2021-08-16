Camí Francès Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu
Carrer Taconera, núm. 11
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Alberg Karma
Disponible sense connexió
220
Carrer Taconera, núm. 11
Sansol
Propietat de l'alberg: Particular
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Josu
Observacions: Ja no hi ha microones disponible
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 6
Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu
km 29,0
Temps 06H 35’
Dificultat mitjana
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