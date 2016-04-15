Via de la Plata Etapa de Castilblanco dels Rierols a Almadén de la Plata
C/ Port de la Creu, s/n.
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Alberg juvenil Via de la Plata d'Almadén de la Plata
Disponible sense connexió
1370
C/ Port de la Creu, s/n.
Almadén de la Plata (Sevilla)
Propietat de l'alberg: Ajuntament d'Almadén de la Plata
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Almadén de la Plata
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Nieves Cepeda
Observacions:
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 3
Etapa de Castilblanco dels Rierols a Almadén de la Plata
km 29,3
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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