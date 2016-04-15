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Via de la Plata Etapa de Castilblanco dels Rierols a Almadén de la Plata

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Alberg juvenil Via de la Plata d'Almadén de la Plata

Disponible sense connexió
137
0
Albergue juvenil de almaden

C/ Port de la Creu, s/n.
Almadén de la Plata (Sevilla)

651 070 813 (Alberg), 954 73 50 82 (Ajuntament)

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament d'Almadén de la Plata

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Almadén de la Plata

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Nieves Cepeda

Observacions:

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Castilblanco dels Rierols a Almadén de la Plata Etapa 3

Etapa de Castilblanco dels Rierols a Almadén de la Plata

km 29,3
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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