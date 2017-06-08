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Alberg Grelo Hostel
Rúa Peña Trevinca, 40
Orense
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Santi i Paqui
Observacions: Totes les instal·lacions de l'hostel estan adaptades per poder albergar a hostes amb discapacitats amb rampes i facilitats per a clients amb mobilitat reduïda. Recomanen realitzar les reserves per via telefònica, per correu o a través de la web indicant que s'és pelegrí.
Camí Sanabrés
Etapa de Xunqueira d'Ambía a Orense
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots