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Camí Sanabrés Etapa de Xunqueira d'Ambía a Orense

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Alberg Grelo Hostel

Disponible sense connexió
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Albergue grelo hostel

Rúa Peña Trevinca, 40
Orense

988 614 564

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Santi i Paqui

Observacions: Totes les instal·lacions de l'hostel estan adaptades per poder albergar a hostes amb discapacitats amb rampes i facilitats per a clients amb mobilitat reduïda. Recomanen realitzar les reserves per via telefònica, per correu o a través de la web indicant que s'és pelegrí.

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Xunqueira d'Ambía a Orense Etapa 9

Etapa de Xunqueira d'Ambía a Orense

km 22,2
Temps 05H 30’
Dificultat baixa
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