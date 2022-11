Alberg Grelo Hostel

Rúa Peña Trevinca, 40

Orense 988 614 564 www.grelohostel.com

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Santi i Paqui

Observacions: Totes les instal·lacions de l'hostel estan adaptades per poder albergar a hostes amb discapacitats amb rampes i facilitats per a clients amb mobilitat reduïda. Recomanen realitzar les reserves per via telefònica, per correu o a través de la web indicant que s'és pelegrí.