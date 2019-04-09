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Camí Francès Etapa d'O Cebreiro a Triacastela

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Alberg Fillobal

Disponible sense connexió
60
0
Albergue fillobal

Fillobal, 2
Fillobal (Lugo)

666 826 414

[email protected]

Propietat de l'alberg: P'rivado

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Antonio Fontal

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'O Cebreiro a Triacastela Etapa 25

Etapa d'O Cebreiro a Triacastela

km 21,1
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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