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Camí Francès Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers

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Alberg Els Templarios

Disponible sense connexió
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04 albergue los templarios

A l'entrada del terme de Terradillos de Templarios, al costat del Camí de Santiago
Terradillos de Templarios

667 25 22 79

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: María Antonia Paniagua

Observacions: L'alberg té certificació ISO 9001 i està catalogat com a Alberg Turístic Superior dels Camins a Santiago.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers Etapa 16

Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers

km 26,6
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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