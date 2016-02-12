Camí Francès Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers
A l'entrada del terme de Terradillos de Templarios, al costat del Camí de Santiago
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Alberg Els Templarios
Disponible sense connexió
4310
A l'entrada del terme de Terradillos de Templarios, al costat del Camí de Santiago
Terradillos de Templarios
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: María Antonia Paniagua
Observacions: L'alberg té certificació ISO 9001 i està catalogat com a Alberg Turístic Superior dels Camins a Santiago.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 16
Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers
km 26,6
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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