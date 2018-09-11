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Camí Primitiu Etapa de Salas a Tineo

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Alberg El Texu

Disponible sense connexió
310
0
Albergue texu

Plaza de l'Església, 6
L'Espina (Astúries)

603 751 906

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Roberto

Observacions: Serveixen desdejunis. Accés a Internet, sala d'estar, rentadora i assecadora. També tenen bicis a la disposició de pelegrins per si algú vol fer-se una passejada.

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Salas a Tineo Etapa 3

Etapa de Salas a Tineo

km 20,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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