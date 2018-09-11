Camí Primitiu Etapa de Salas a Tineo
Plaza de l'Església, 6
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Alberg El Texu
Disponible sense connexió
3100
Plaza de l'Església, 6
L'Espina (Astúries)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Roberto
Observacions: Serveixen desdejunis. Accés a Internet, sala d'estar, rentadora i assecadora. També tenen bicis a la disposició de pelegrins per si algú vol fer-se una passejada.
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 3
Etapa de Salas a Tineo
km 20,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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