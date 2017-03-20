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Camí Francès Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

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Alberg El Sueve

Disponible sense connexió
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Albergue el sueve

C/ L'Església, 21
Bercianos del Real Camí

987 784 139, 625 322 021

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Patricia Candás Valle

Observacions: Albergui turístic de categoria superior. Al mateix edifici disposa de bar-restaurant i terrassa amb gespa.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

km 30,6
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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