Camí Francès Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
C/ El Pou, 15
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Alberg El Serbal i la Lluna
Disponible sense connexió
1800
C/ El Pou, 15
Pieros (León)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mar Valbuena
Observacions: Ofereixen desdejunis complets per 4€, menjades a partir de 6€ i sopars per 10€. Compten amb un fisioterapeuta.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 23
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
km 24,1
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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