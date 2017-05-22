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Camí Francès Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado

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Alberg El Salt

Disponible sense connexió
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Albergue el salto

C/ Camí les Lleres, s/n
Belorado (Burgos)

669 415 636, 947 614 324

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: El Salt Luzazul, S.L

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: El Salt Luzazul, S.L

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Fernando i Pepe

Observacions: Albergui turístic, especialitzat en viatgers amb bicicleta, amb taller de bicis. Es troba al propi poble i, alhora, en plena naturalesa. Amb energies Renovables i lleres d'aigua al voltant. Àmplies estades per poder descansar i poder disposar d'intimitat .

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado

km 22,7
Temps 05H 00’
Dificultat baixa
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