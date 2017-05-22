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Alberg El Salt
C/ Camí les Lleres, s/n
Belorado (Burgos)
Propietat de l'alberg: El Salt Luzazul, S.L
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: El Salt Luzazul, S.L
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Fernando i Pepe
Observacions: Albergui turístic, especialitzat en viatgers amb bicicleta, amb taller de bicis. Es troba al propi poble i, alhora, en plena naturalesa. Amb energies Renovables i lleres d'aigua al voltant. Àmplies estades per poder descansar i poder disposar d'intimitat .
Camí Francès
Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado
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