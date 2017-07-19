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Camí del Nord Etapa de Queveda a Cometes

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Alberg El Pi

Disponible sense connexió
1240
0
Albergue el pino

C/ El Pi, 1
Cóbreces (Cantàbria)

620 437 962

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Azucena

Observacions: Serveixen desdejunis.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Queveda a Cometes Etapa 15

Etapa de Queveda a Cometes

km 26,4
Temps 06H 20’
Dificultat mitjana
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