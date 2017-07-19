Camí del Nord Etapa de Queveda a Cometes
C/ El Pi, 1
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Alberg El Pi
Disponible sense connexió
12400
C/ El Pi, 1
Cóbreces (Cantàbria)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Azucena
Observacions: Serveixen desdejunis.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 15
Etapa de Queveda a Cometes
km 26,4
Temps 06H 20’
Dificultat mitjana
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