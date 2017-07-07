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Alberg El Pelegrí
C/ Camí de Santiago, 5
La Portela de Valcarce (León)
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Particular
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Gervasio i Sonia
Observacions: A part de l'alberg hi ha hostal amb habitacions individuals (25 euros) i dobles (35 euros). Catalogat com a Alberg Turístic Superior dels Camins de Santiago.
Camí Francès
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
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