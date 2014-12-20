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Via de la Plata Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a Sant Pere de Fregats

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Alberg El Miliario

Disponible sense connexió
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Albergue el miliario

C/ Rosario, 14
Sant Pere de Fregats (Salamanca)

638 149 852

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Conchita García

Observacions: Segons la nova normativa de la Junta de Castella i Lleó la categoria d'aquest alberg és d'Alberg Turístic dels Camins a Santiago.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a Sant Pere de Fregats Etapa 17

Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a Sant Pere de Fregats

km 28,0
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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