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Camí del Nord Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu

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Alberg El Congrés

Disponible sense connexió
154
0
Albergue congreso

Plaza de l'Ajuntament, 25
Villaviciosa

985 89 11 80

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mercès

Observacions:

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu Etapa 20

Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu

km 34,3
Temps 09H 15’
Dificultat alta
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