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Camí Basc Etapa de La Pobla d'Arganzón a Haro

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Alberg El Celler de Salinillas

Disponible sense connexió
19
0
La bodega de salinillas

Carrer Major, 17
Salinillas de Buradón (Àlaba)

635747749

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Iker Areta alonso

Observacions:

Camí Basc

Camí Basc

Etapes 8
km 203,4
Etapa de La Pobla d'Arganzón a Haro Etapa 7

Etapa de La Pobla d'Arganzón a Haro

km 31,0
Temps 07H 45’
Dificultat alta
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