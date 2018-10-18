Camí Basc Etapa de La Pobla d'Arganzón a Haro
Carrer Major, 17
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Alberg El Celler de Salinillas
Disponible sense connexió
190
Carrer Major, 17
Salinillas de Buradón (Àlaba)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Iker Areta alonso
Observacions:
Camí Basc
Etapes 8
km 203,4
Etapa 7
Etapa de La Pobla d'Arganzón a Haro
km 31,0
Temps 07H 45’
Dificultat alta
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