Camí Francès Etapa de Belorado a Agés
Pl major 1
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Alberg El Camí de Santovenía
Disponible sense connexió
40
Pl major 1
Santovenia d'oca
Propietat de l'alberg: Junta veïnal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Junta veïnal
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Elena Gutiérrez i Rocío Ibáñez
Observacions: Obert tot l'any. Ruta alternativa per la N 120 passant per Castañares
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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