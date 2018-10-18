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Camí Francès Etapa de Belorado a Agés

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Alberg El Camí de Santovenía

Disponible sense connexió
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Albergue el camino de santovenia

Pl major 1
Santovenia d'oca

650733150

[email protected]

Propietat de l'alberg: Junta veïnal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Junta veïnal

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Elena Gutiérrez i Rocío Ibáñez

Observacions: Obert tot l'any. Ruta alternativa per la N 120 passant per Castañares

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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