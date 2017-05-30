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Camí Francès Etapa de Logronyo a Nájera

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Alberg El Camí de les Estrelles

Disponible sense connexió
509
0
Albergue el camino de las estrellas

Carretera de Burgos, 9
Navarrete (La Rioja)

604801864

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marco

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Logronyo a Nájera Etapa 8

Etapa de Logronyo a Nájera

km 29,6
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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