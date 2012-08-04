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Alberg d'Ena
Ena
Ena. Municipi de les Penyes de Riglos (Osca)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ramón Aso, alcalde del municipi de Las Peñas de Riglos
Observacions: Cal recollir les claus a la casa de Ramón Aso, en l'arc que hi ha al costat de les escales que donen accés a la plaça de l'església.
Camí Català per Sant Joan de la Penya
Etapa de Sarsamarcuello a Ena
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