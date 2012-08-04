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Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa de Sarsamarcuello a Ena

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Alberg d'Ena

Disponible sense connexió
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Albergue de ena

Ena
Ena. Municipi de les Penyes de Riglos (Osca)

670 40 64 69

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ramón Aso, alcalde del municipi de Las Peñas de Riglos

Observacions: Cal recollir les claus a la casa de Ramón Aso, en l'arc que hi ha al costat de les escales que donen accés a la plaça de l'església.

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Etapes 14
km 325,0
Etapa de Sarsamarcuello a Ena Etapa 13

Etapa de Sarsamarcuello a Ena

km 25,2
Temps 06H 40’
Dificultat alta
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