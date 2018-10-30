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Via de la Plata Etapa d'Alcuéscar a Valdesalor

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Alberg de Valdesalor

Disponible sense connexió
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Albergue de valdesalor

Valdesalor, s/n, al costat del parc de l'entrada
Valdesalor (Càceres)

927 12 97 11, 927 12 98 59

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Valdesalor

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Valdesalor

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal municipal

Observacions: Les claus es poden recollir a l'Ajuntament (matins), en la Llar del Pensionista i, en temporada, en el Bar-Kiosko que es troba al costat de l'alberg.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa d'Alcuéscar a Valdesalor Etapa 10

Etapa d'Alcuéscar a Valdesalor

km 25,7
Temps 06H 25’
Dificultat alta
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