Via de la Plata Etapa d'Alcuéscar a Valdesalor
Valdesalor, s/n, al costat del parc de l'entrada
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Alberg de Valdesalor
Disponible sense connexió
250
Valdesalor, s/n, al costat del parc de l'entrada
Valdesalor (Càceres)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Valdesalor
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Valdesalor
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal municipal
Observacions: Les claus es poden recollir a l'Ajuntament (matins), en la Llar del Pensionista i, en temporada, en el Bar-Kiosko que es troba al costat de l'alberg.
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 10
Etapa d'Alcuéscar a Valdesalor
km 25,7
Temps 06H 25’
Dificultat alta
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